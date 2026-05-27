Sbalzi di energia, danni agli elettrodomestici 

Da alcuni giorni a Guspini si susseguono interruzioni improvvise dell'energia elettrica nelle case e nelle strade. Lunedì, intorno alle 21, i distacchi sono avvenuti a ripetizione, causando disagi soprattutto ai residenti più anziani. Molti guspinesi hanno protestato perché i dispositivi elettronici degli elettrodomestici, a causa dei distacchi, sono rimasti danneggiati.

Pare che i blackout siano causati da sovraccarichi nel sistema di distribuzione. Alcuni residenti auspicano che sia il Comune a fare, a nome della cittadinanza, un'istanza a E-distribuzione, che gestisce la rete, per mettere fine alle interruzioni.I distacchi di energia elettrica e i successivi riavvii possono provocare picchi di tensione in grado di danneggiare i componenti elettronici degli elettrodomestici. I patronati di difesa dei cittadini suggeriscono ai residenti di tutelarsi e chiedere un risarcimento dei danni, oltre che di proteggere i dispositivi in casa installando strumenti di sicurezza.

Bisogna agire tempestivamente inviando un reclamo formale entro sei mesi dal danneggiamento. È importante conservare scontrini e fatture di acquisto e richiedere un preventivo o una relazione tecnica da un centro di assistenza o un elettricista, che attesti il nesso tra lo sbalzo di tensione e il guasto. Poi si avvia la pratica tramite i portali online.

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