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Al Dall’Ara.
07 settembre 2026 alle 00:35

sassuolo avanti, dovbyk salva il bologna 

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Bologna 2

Sassuolo 2

Bologna (4-3-3) : Skorupski, Holm, Heggem, Theate, Alhassane (1' st Miranda), Odgaard (1' st Libra), Ferguson, Pobega (1' st Moro), Bernardeschi (41' st Mbangula), Piccoli, Cambiaghi (20' st Dovbyk). Allenatore Tedesco.

Sassuolo (4-3-3) : Muric, Cinquegrano, Izes, Leysen, Doig (35' st Obrador), Adzic (15' st Thorstvedt), Matic (35' st Ghion), Lipani (15' st Sulemana), Volpato (38' pt Berardi), Bowie, Laurientè. Allenatore Aquilani.

Arbitro : Di Bello di Brindisi.

Reti : nel primo tempo 19’ Doig; nel secondo tempo 5' Piccoli, 11' Adzic, 46' Dovbyk.

Note : espulso Tedesco al 49' del secondo tempo per comportamento non regolamentare.

Bologna. La maledizione continua: altra partita al Dall'Ara senza vittoria per il Bologna, che però strappa con le unghie e con i denti il primo punto stagionale in rimonta, in pieno recupero.

I rimpianti sono del Sassuolo, due volte avanti con Doig e Adzic e incapace di chiudere la gara, Rimpianti anche per Aquilani, che subisce il ritorno del Bologna, che dopo il momentaneo 1-1 di Piccoli reagisce anche al secondo svantaggio, trovando il 2-2 con Dovbyk.

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