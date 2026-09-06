sassuolo avanti, dovbyk salva il bologna 

Bologna 2
Sassuolo 2
Bologna (4-3-3) : Skorupski, Holm, Heggem, Theate, Alhassane (1' st Miranda), Odgaard (1' st Libra), Ferguson, Pobega (1' st Moro), Bernardeschi (41' st Mbangula), Piccoli, Cambiaghi (20' st Dovbyk). Allenatore Tedesco.
Sassuolo (4-3-3) : Muric, Cinquegrano, Izes, Leysen, Doig (35' st Obrador), Adzic (15' st Thorstvedt), Matic (35' st Ghion), Lipani (15' st Sulemana), Volpato (38' pt Berardi), Bowie, Laurientè. Allenatore Aquilani.
Arbitro : Di Bello di Brindisi.
Reti : nel primo tempo 19’ Doig; nel secondo tempo 5' Piccoli, 11' Adzic, 46' Dovbyk.
Note : espulso Tedesco al 49' del secondo tempo per comportamento non regolamentare.
Bologna. La maledizione continua: altra partita al Dall'Ara senza vittoria per il Bologna, che però strappa con le unghie e con i denti il primo punto stagionale in rimonta, in pieno recupero.
I rimpianti sono del Sassuolo, due volte avanti con Doig e Adzic e incapace di chiudere la gara, Rimpianti anche per Aquilani, che subisce il ritorno del Bologna, che dopo il momentaneo 1-1 di Piccoli reagisce anche al secondo svantaggio, trovando il 2-2 con Dovbyk.
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