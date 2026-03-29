Sarroch supera anche il Lecce e vola ai quarti 

La Sarlux Sarroch avanza nei playoff della Serie A3 di volley. In gara due degli ottavi ha battuto 3-1 il Lecce. Esce di scena con l’onore delle armi il Cus Cagliari sconfitto 3-0 a Castellana Grotte.

Sarlux Sarroch

L’avventura continua, le speranze crescono con le ambizioni. Dopo il 3-2 in Puglia, una vittoria ancora più convincente, 3-1 (25-15, 25-22, 20-25, 25-20) che la lancia la squadra di Denora Caporusso ai quarti, dove affronterà l’Altotevere San Giustino. Primi due set come un rullo compressore, Partenio e Capelli si sono portati avanti giocando da serie superiore. L’esperto del muro, Agrusti, ha trovato in Leccis la concorrenza in casa. Quando la partita inizia nel modo più gradito, un muro a due (Capelli-Agrusti) e un ace (Saibene), non può che finire meglio. Vittoria condita da qualche apprensione, come nel terzo set.

Sarlux Sarroch : Curridori, Capelli 20, Leccis 8, Partenio 5, Stabrawa 16, Mocci (L), Matani, Saibene 11, Agrusti 10, Iannaccone 1. N.e. Kubaszek, Romoli, Pisu. All. Caporusso.

Cus Cagliari

Passa il turno Castellana Grotte che bissa la vittoria del Pala Pirastu, stavolta si è imposto 3-0 (25-19, 25-22, 25-22) ma poteva andare diversamente. Il Cus ha avuto due set sotto controllo ma si è fermato davanti al traguardo. Perso il primo, ha reagito conducendo il secondo sino al 20-18, i pugliesi hanno sorpassato per la prima volta e chiuso il set. Stesso cliché nel terzo.

Cus Cagliari : Agapitos, Zanettin, Menicali, Biasotto 11, Muccione, Luisetto 2, Basso (L), Gozzo 11, Truocchio 9, Galiazzo 5, Folguera 2. All. Simeon.

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