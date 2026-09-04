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05 settembre 2026 alle 01:10

“Sardi nel Mondo” con Andrea Sechi 

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Doppio appuntamento, stasera, con “Il Rotocalco - Sardi nel Mondo”, il programma di Videolina dedicato alle storie dei sardi che vivono all’estero. Alle 21, ospiti di Andrea Sechi, con la regia di Stefano Perra e Beppe Passavanti, vi portiamo a Madrid con l’educatrice di Alida Moi, di Sinnai, e il direttore di una scuola italiana Pietro Moro, di Triei. Alle 21.30, l’ultimo appuntamento stagionale. Stavolta gli ospiti vivono in Norvegia: l’interprete oristanese Enrica Sollaino e l’infermiera di Marrubiu Giulia Murgia.

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