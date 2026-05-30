“Tinnura e Sagama, vivere in Planargia”: alle 13.30, su Videolina, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dal cuore del paese dei murales, coinvolgendo l’artista Pina Monne, che ha contribuito alla trasformazione di Tinnura, anche con la recente apertura del Parco dell’arte, dove verrà presentato un piatto tipico. Un paese frequentatissimo dai turisti. Spazio ai dolci e al pane prodotto con il lievito madre. Finestra dedicata anche a Sagama, con il racconto di una famiglia di allevatori, ai piedi del parco di San Michele Arcangelo. Focus di Coldiretti sulle quotazioni del latte ovino. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.