In televisione.
30 dicembre 2025 alle 00:31

Sardegna Experience con Luigi Pomata su Gambero Rosso 

Seconda stagione su Gambero Rosso Channel per “Sardegna Experience”, il programma condotto dallo chef carlofortino Luigi Pomata.

Il racconto

Ogni lunedì, dal 15 dicembre, alle 21, al canale 133 o 415, “Sardegna Experience” ci offre un racconto della Sardegna attraverso le sue tradizioni, le comunità locali e il patrimonio enogastronomico e culturale dell’isola. Il format propone un viaggio nei territori sardi, dai piccoli centri alle realtà più radicate, con l’obiettivo di documentare le pratiche, i saperi e gli stili di vita che caratterizzano l’identità dell’isola. Al centro del racconto ci sono le persone, custodi di tradizioni che si tramandano da generazioni, e il rapporto profondo con il territorio. Ampio spazio è dedicato al tema della longevità, elemento distintivo della Sardegna, affrontato come risultato di un equilibrio tra alimentazione, relazioni sociali, lavoro e ambiente. Un approccio che si inserisce coerentemente nel contesto editoriale di Gambero Rosso Channel, da sempre attento al legame tra cibo, cultura e territorio. Nel corso delle puntate, Luigi Pomata accompagna lo spettatore alla scoperta delle tipicità locali, delle produzioni tradizionali e delle storie dei paesi, offrendo un racconto che unisce divulgazione, esperienza diretta e testimonianze. Un progetto televisivo che supera la dimensione turistica per restituire una narrazione autentica e documentata della Sardegna contemporanea, nel segno delle sue radici più profonde.

