Sarà restaurata l’opera di Maria Lai per Grazia Deledda 

Il monumento a Grazia Deledda, "Andando via" di Maria Lai, verrà riqualificato con 30mila euro concessi dalla Fondazione di Sardegna per i cento anni dal premio Nobel alla scrittrice nuorese. Si trova alla Solitudine, a pochi passi dalla chiesa che custodisce le spoglie di Grazia Deledda, ed è l'omaggio che l'artista Maria Lai le fece, rimasto poi incompiuto, nel degrado e in stato di abbandono. Inoltre, si tratta dell'ultima opera pubblica dell'artista, che riceve - dopo oltre un decennio di incuria - un poco di attenzione.

Nei giorni scorsi, il contributo della Fondazione di Sardegna è stato acquisito in via formale dal Comune di Nuoro, che potrà ora avviare l'intervento. Una richiesta fatta il 24 aprile 2026, e poco tempo dopo (8 giugno), è arrivata la conferma della Fondazione. Ad oggi, il monumento si presenta poco valorizzato e incompleto. Pesano l'assenza di cartelli, la pulizia inadeguata, l'illuminazione assente, e i rifiuti nell'area circostante. I lavori sono stati inseriti nelle celebrazioni deleddiane. L'opera è composta da 11 pilastri bianchi di travertino su cui sono incise le parole della scrittrice tra figure femminili e le classiche caprette in ferro, oltre a una grande geografia. Un luogo di meditazione per la comunità. (g. pit.)

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