Sant’Isidoro, le fiamme arrivano alle case 

Momenti di grande paura ieri nelle campagne di Quartucciu dove un violento incendio di sterpaglie ha raggiunto alcune case, una delle quali è stata gravemente danneggiata. Due donne di un’abitazione vicina si sono fatte prendere dal panico, temendo le fiamme arrivate ormai nel loro cortile: è stato così necessario far arrivare un’ambulanza per verificarne le condizioni. Fortunatamente per loro non è stato necessario il ricovero in ospedale. Due cani rimasti prigionieri in un cortile sono stati invece salvati dai volontari del Paff dopo aver rischiato di essere raggiunti dalle fiamme.

Il rogo

L’allarme è scattato nel pomeriggio nella zona di via delle Viole, a circa un chilometro di distanza dal villaggio di Sant’Isidoro di Quartucciu, vicina alla vecchia Orientale sarda. Una zona con diverse abitazioni sparse. Mobilitate diverse associazioni di volontariato: il Nos e il Paff di Quartu, i “Volontari di Quartucciu”, e due squadre dell’Estonia e della Francia che hanno aderito al progetto europeo contro gli incendi e che in questo periodo sono di stanza nell’area metropolitana di Cagliari. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Cagliari.

La situazione è apparsa subito preoccupante proprio per la presenza nella zona di diverse abitazioni anche costruite con il legno, che in questo periodo sono quasi tutte abitate. Le fiamme hanno trovato facile esca fra le stoppie con i volontari sardi e stranieri che hanno cercato di arginarle insieme ai Vigili del fuoco, agendo in posizioni strategiche. Una lotta contro il tempo e le fiamme che hanno prima aggredito un oliveto, invadendo poi alcuni cortile e poi danneggiando all’esterno una delle prime abitazioni e raggiungendo le altre.

I soccorsi

«Ci siamo subito preoccupate per la presenza di alcune famiglie – ha raccontato Daniele Scala, del Nos di Quartu –. Tutti si sono messi al sicuro, due donne si sono fatte vincere dal panico, anche perché intanto il fuoco aveva raggiunto il secondo fabbricato in legno con le fiamme che hanno rapidamente aggredito anche le parti interne. Da qui la necessità di far intervenire un’ambulanza il cui equipaggio si è occupato di visitarle e rassicurarle».

Dopo un paio d’ore si è riusciti a circoscrivere il rogo poi definitivamente domato prima che si estendesse nei terreni circostanti. Più tardi è iniziata la bonifica della zona e la messa in sicurezza. Si indaga ora per risalire alle cause dell’incendio e alle eventuali responsabilità. Non si esclude che possa essersi trattato dell’ennesimo atto doloso.

RIPRODUZIONE RISERVATA