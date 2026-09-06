Santa Maria, messa in chiesa dopo il restauro 

È in programma domani la cerimonia di inaugurazione e riapertura della chiesa campestre di Santa Maria di Vallermosa, in occasione del completamento dei lavori di restauro. L’evento, atteso da tanti fedeli, coinciderà con il termine dei festeggiamenti in corso in questi giorni nel paese, e culminerà con la processione di rientro del simulacro a cui è dedicata la chiesetta. L’appuntamento è per le 19, con la celebrazione della messa solenne e benedizione del luogo di culto officiata dal cardinale Enrico Feroci. La chiesa, risalente all’XI secolo e costruita sui resti termali romani risalenti al III secolo dopo Cristo, è tra le più importanti testimonianze religiose e rappresenta un patrimonio storico del territorio. I lavori di restauro hanno recuperato e messo in evidenza alcuni particolari architettonici dell’edificio sacro, così com’è avvenuto per la chiesa campestre di Santa Margherita, nel territorio di Siliqua, che di recente è stata riaperta al termine delle opere di risanamento.

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