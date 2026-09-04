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05 settembre 2026 alle 01:12

Santa Lucia, una mostra per raccontare la storia 

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C’è tempo ancora fino a oggi per poter visitare la mostra documentaria voluta dal centro studi Luigi Oggiano, per raccontare la storia della borgata di Santa Lucia. L'esposizione, che resta aperta ogni sera dalle 19, alle 22 ed è allestita nelle antiche cumbessias della chiesa parrocchiale del borgo. Un vero viaggio nel passato del borgo costiero per riscoprire identità, luoghi e protagonisti dell’ex villaggio dei pescatori. «Attraverso documenti, fotografie d’epoca, mappe storiche, libri, pagine letterarie e ricostruzioni - spiega il presidente del centro studi Oggiano, Antonello Pipere - l’iniziativa racconta Santa Lucia nelle sue diverse trasformazioni, restituendo spazio non solo agli eventi storici, ma anche alle persone e alle vicende quotidiane che hanno contribuito a definirne l’identità». Un patrimonio che diventa anche strumento didattico, pensato per avvicinare le nuove generazioni alla storia locale e rafforzare il legame con le proprie radici. In tal senso domani alle 18, nella Chiesa di Santa Lucia, dopo la celebrazione liturgica, si apre una tavola rotonda incentrata sul tema a cui prendono parte Marina Moncelsi, Roberto Lai, Marco Mulargia, Pasquale Sanna, Alessandro Sannia e Salvatore Moreddu, coordinati da Antonello Pipere.

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