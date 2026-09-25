SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Il servizio.
26 settembre 2026 alle 00:34

Santa Greca, il Ctm potenzia le corse del 9 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In occasione della festa di Santa Greca, il Ctm ha predisposto un potenziamento straordinario della linea 9 per agevolare gli spostamenti tra Cagliari e Decimomannu durante le serate dell’evento. Il servizio aggiuntivo è operativo da oggi fino a martedì, tra le 20 e le 2 del mattino, in concomitanza con gli eventi e i concerti in programma. Per il potenziamento saranno impiegati autobus snodati da 18 metri, con una capacità di circa 150 passeggeri ciascuno. Rimane regolarmente attivo anche il servizio ordinario della linea 9.

«Abbiamo previsto il potenziamento della linea 9», spiega Fabrizio Rodin, presidente di Ctm, «per garantire un servizio adeguato al previsto aumento della domanda e facilitare gli spostamenti dei cittadini che vorranno partecipare all’evento. Abbiamo lavorato per rafforzare il collegamento soprattutto nelle fasce di maggiore affluenza, con l’obiettivo di offrire un’alternativa all'utilizzo dell’auto privata e consentire di raggiungere Decimomannu in modo più semplice e sicuro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La protesta.

Bovini sardi: «Basta quarantena»

l T. Careddu
il conflitto

I Patriot all’Ucraina, c’è il via libera

L’annuncio di Zelensky. Putin, gelo sui negoziati ma assicura: non attacco l’Ue 
Venti di guerra

Crosetto: «Pronti a difenderci»

Il ministro: ottimista, ma dobbiamo prepararci a ogni evenienza 
Emanuele Floris
La manifestazione

«Dermatite bovina, basta restrizioni»

Anche il vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni in testa al corteo 
Tania Careddu
L’allarme

Emergenza migranti, Monastir allo stremo: «Temiamo il peggio»

Si complica la convivenza col vicino hotspot La sindaca: «Sono troppi e c’è insofferenza» 
Ilenia Giagnoni
La svolta.

Raid punitivo, denunciati sei ragazzi

Raffaele Serreli