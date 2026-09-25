Santa Greca, il Ctm potenzia le corse del 9 

In occasione della festa di Santa Greca, il Ctm ha predisposto un potenziamento straordinario della linea 9 per agevolare gli spostamenti tra Cagliari e Decimomannu durante le serate dell’evento. Il servizio aggiuntivo è operativo da oggi fino a martedì, tra le 20 e le 2 del mattino, in concomitanza con gli eventi e i concerti in programma. Per il potenziamento saranno impiegati autobus snodati da 18 metri, con una capacità di circa 150 passeggeri ciascuno. Rimane regolarmente attivo anche il servizio ordinario della linea 9.

«Abbiamo previsto il potenziamento della linea 9», spiega Fabrizio Rodin, presidente di Ctm, «per garantire un servizio adeguato al previsto aumento della domanda e facilitare gli spostamenti dei cittadini che vorranno partecipare all’evento. Abbiamo lavorato per rafforzare il collegamento soprattutto nelle fasce di maggiore affluenza, con l’obiettivo di offrire un’alternativa all'utilizzo dell’auto privata e consentire di raggiungere Decimomannu in modo più semplice e sicuro».

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