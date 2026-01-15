VaiOnline
Portoscuso.
16 gennaio 2026 alle 00:35

Sanità e cure termali: i progetti del Comune 

A Portoscuso anche per quest’anno il Comune ha organizzato il soggiorno termale dedicato agli anziani. «Si svolgerà in Sardegna, a Fordongianus – dice l’assessora ai Servizi Sociali Monica Napoli – le domande di partecipazione potranno essere presentate entro il 20 gennaio. I criteri che si prenderanno in considerazione sono l’Isee, che sarà prioritario, e l’anzianità dei richiedenti». Sarà un’occasione per socializzare e prendersi cura di sé con i benefici delle acque termali. Oltre al soggiorno termale, il Comune organizza ogni anno per gli anziani anche una gita sociale di una settimana fuori Sardegna.

In tema di Servizi Sociali, il nuovo anno si apre con la possibilità di rinnovare e presentare i nuovi piani personalizzati 2025-2027 per la legge 162. «La delibera della Regione – dice l’assessora Napoli – autorizza la proroga dei piani personalizzati già esistenti e l’avvio dei nuovi». È indispensabile presentare l’Isee 2026 e la scheda della salute, firmata dal medico, che attesta le condizioni di salute. Le richieste possono essere presentate per tutto il 2026. I moduli possono essere scaricati dal sito del Comune di Portoscuso. (a. pa.)

