Salvo Sottile su Rai 2 Gli inviati di “Report” attaccano e insultano  

«L’eredità di un programma non è mai facile, ma ho deciso di accettare questa opportunità», anche se «molto rischiosa». Salvo Sottile prende il posto di Milo Infante, passato a Mediaset, al timone di “Ore 14” che torna su Rai 2 da lunedì 7 settembre, provando a mantenere l’impianto del programma, ma anche a portare il proprio stile di conduzione. La nuova edizione sarà in onda, in diretta, dal lunedì al venerdì dalle 14. E a partire dal 24 settembre ritorna in prima serata “Ore 14 Sera”, appuntamento il giovedì alle 21.20.

Intanto, a scandire la presentazione è stato un fuori programma. Nel cortile di via Teulada Sottile ha incontrato gli inviati di “Report” Bernardo Iovene e Luca Bertazzoni. Alla domanda “Come va?”, i due hanno risposto con grida e insulti, «venduto!». La Rai ha già avviato un’indagine.

«Torniamo al programma», dice Salvo Sottile. «La cronaca è il racconto del Paese e noi cercheremo di raccontare un pezzo della nostra società. Tutti i programmi di approfondimento fanno cronaca nera. Quello che vorremmo fare è non anticipare le opinioni rispetto ai fatti, perché spesso si parla dei fatti senza conoscerli, esprimendo opinioni». Insomma: «Meno salotto e più strada».

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