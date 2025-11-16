VaiOnline
Siurgus Donigala
17 novembre 2025 alle 00:26

Saboris nel segno dell’ospitalità 

L’ospitalità di Siurgus Donigala ancora una volta si conferma tra gli ingredienti più genuini e prelibati della domenica dedicata ai Saboris Antigus. Ieri la rassegna itinerante del gusto e delle tradizioni ha fatto tappa nel paese del Lago Mulargia, dove migliaia di visitatori per l’intera giornata hanno attraversato il centro storico tra mostre, esposizioni, laboratori artigianali, bancarelle e locande.

Tra le vie e le case del borgo, intere famiglie hanno potuto scoprire e degustare i prodotti tipici locali - dal pane ai salumi, dai formaggi al miele - accompagnati da vini, liquori e dolci tradizionali. Il compito di illustrare le principali filiere agroalimentari del territorio è stato affidato a diversi laboratori didattici: c’era il pubblico delle grandi occasione a seguire passo dopo passo la lavorazione del latte ovino (dalla mungitura alla produzione del formaggio) e l’affascinante processo della trasformazione del miele illustrato dalla pluripremiata apicoltrice Anna Maria Cabiddu. (sev. sir.)

