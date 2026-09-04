Sa lissa e il fritto misto per la Sagra del pesce  Oggi e domani l’appuntamento a Giorgino 

Si accendano bracieri e friggitrici, che la festa abbia inizio! Al Villaggio Pescatori torna dopo un anno di assenza la “Sagra del pesce di Giorgino”, tradizionale e apprezzato evento gastronomico, giunto alla 39esima edizione, che tra oggi e domani richiamerà nel borgo più di tremila buongustai (questa la previsione degli organizzatori). In un menù che arriva dalla più genuina cucina cagliaritana potranno assaporare “sa lissa”, il muggine arrosto, il leggendario fritto misto della laguna con maccioni , calamari e gamberetti, la pasta di mare preparata dalle donne e l’immancabile su pisci a collettu , che non è pesce bensì un antico piatto povero a base di fave lesse.

Il programma

Si parte stasera alle 17 con la messa celebrata del parroco, don Raimondo Mameli, per proseguire alle 18 con un laboratorio di danze urbane. Alle 19 spazio alla musica dei Lazarus Man (blues rock e black music partenopea). Dalle 20 tutti in fila per assaporare le tipiche specialità casteddaie insieme a un buon bicchiere di vino bianco ghiacciato.

La prima serata della festa nel borgo dei pescatori si concluderà con le danze di gruppo di Mary Sandy, insieme al ballerino cubano Alexis Castor. Domani altri spettacoli che faranno da preludio all'apertura delle degustazioni sempre alle 20. Chiuderà la serata il concerto della band Big Mama.

I numeri

Dalle 18 da piazza Matteotti partono i bus del Ctm. «Pronti - spiega il presidente del comitato di quartiere Mariano Strazzeri – 80 volontari per offrire oltre 2.500 chili di pesce». (p. l.)

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