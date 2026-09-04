SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Villaggio Pescatori.
05 settembre 2026 alle 01:14

Sa lissa e il fritto misto per la Sagra del pesce  Oggi e domani l’appuntamento a Giorgino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si accendano bracieri e friggitrici, che la festa abbia inizio! Al Villaggio Pescatori torna dopo un anno di assenza la “Sagra del pesce di Giorgino”, tradizionale e apprezzato evento gastronomico, giunto alla 39esima edizione, che tra oggi e domani richiamerà nel borgo più di tremila buongustai (questa la previsione degli organizzatori). In un menù che arriva dalla più genuina cucina cagliaritana potranno assaporare “sa lissa”, il muggine arrosto, il leggendario fritto misto della laguna con maccioni , calamari e gamberetti, la pasta di mare preparata dalle donne e l’immancabile su pisci a collettu , che non è pesce bensì un antico piatto povero a base di fave lesse.

Il programma

Si parte stasera alle 17 con la messa celebrata del parroco, don Raimondo Mameli, per proseguire alle 18 con un laboratorio di danze urbane. Alle 19 spazio alla musica dei Lazarus Man (blues rock e black music partenopea). Dalle 20 tutti in fila per assaporare le tipiche specialità casteddaie insieme a un buon bicchiere di vino bianco ghiacciato.

La prima serata della festa nel borgo dei pescatori si concluderà con le danze di gruppo di Mary Sandy, insieme al ballerino cubano Alexis Castor. Domani altri spettacoli che faranno da preludio all'apertura delle degustazioni sempre alle 20. Chiuderà la serata il concerto della band Big Mama.

I numeri

Dalle 18 da piazza Matteotti partono i bus del Ctm. «Pronti - spiega il presidente del comitato di quartiere Mariano Strazzeri – 80 volontari per offrire oltre 2.500 chili di pesce». (p. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le tragedie.

Due vite volano via a 18 anni

Quartu, incidente in viale Poetto: lo strazio delle famiglie e degli amici 
Alba di sangue

Una rosa sulla strada della morte Scuole in lutto: «Ci mancherete»

La compagna di classe di Filippo: «Era sempre solare e spiritoso» 
Giorgia Daga
Due città in lutto.

Sindaci sconvolti: «Una tragedia immane»

Matteo Cabras
l’emergenza

La West Nile fa paura, San Gavino piange una seconda vittima

È morto l’ex infermiere di 84 anni ricoverato da giorni in ospedale 
Gigi Pittau
Cronaca

Olbia, entra in ristorante e accoltella 4 persone

Inspiegabile raptus di un trentenne: i poliziotti prima lo salvano dal linciaggio e poi lo arrestano 
Andrea Busia
Nel progetto dieci aerogeneratori alti 200 metri da installare nelle campagne del paese del Sulcis

Niente pale eoliche a Villaperuccio

Il ministero dell’Ambiente ha bocciato la richiesta presentata da Sardaeolica 
Enrico Fresu
Bari

«Non ho mai mollato e non mollerò mai»

Giorgia Meloni celebra il record di longevità: è a Palazzo Chigi da 1.413 giorni 
Firenze

«Lorena aveva troppa paura di lui»

Sentita la madre della 45enne butatta giù dal viadotto dall’ex, poi suicida 