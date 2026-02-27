VaiOnline
Via Porcu.
28 febbraio 2026 alle 00:58

Sa Dom’e Farra riapre per la presentazione di un libro 

Nell’attesa del ritorno della rassegna “Si ghetat custu bandu”, organizzata dalle associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu, Sa dom’e Farra apre oggi le porte per una serata speciale all’insegna della cultura.

L’appuntamento nell’antica domus in via Porcu è alle 17,30. L’associazione culturale Penta Riga e il Lions Club con il patrocinio del Comune, organizzano la presentazione del libro di Laura Spada, “Anja e la Strega – Il bosco dell’umano sentire”. A dialogare con l’autrice ci sarà il cantautore Tonio Pani. Un appuntamento aperto a tutti, per immergersi nei misteri dell’anima umana tra parole, musica ed emozioni. Gli intermezzi musicali saranno a cura del cantante, musicista e compositore Salvo Tozzi.

Il fine settimana di musica e cultura prosegue domani con un compleanno speciale, quello della banda musicale Città di Quartu che taglia il traguardo del 37 esimo anniversario. Ad ospitare il concerto alle 19 sarà l’auditorium della basilica di Sant’Elena. A dirigere ci sarà il maestro Nicola Corrias.

Sarà una serata di musica all’insegna dell’arte e della condivisione a cui sono invitati tutti i cittadini.

