Runner morti nel sonno,  i certificati medici all’esame degli inquirenti 

Vicenza . Certificati medici nel mirino delle Procure di Vicenza e Verona dopo la morte dei due runner vicentini Alberto Zordan, 48 anni, di Sovizzo, e Anna Zilio, 39 anni, di Marano. I due atleti appartenevano alla stessa squadra sportiva Team Km sport di San Martino Buon Albergo (Verona). Entrambi sono morti nel sonno a distanza di pochi giorni l’uno dall’altra a causa di un malore improvviso. Su entrambe le vittime è stato eseguito un esame diagnostico con il prelievo di tessuti che saranno analizzati. E i magistrati hanno chiesto nello specifico un approfondimento sui liquidi biologici.

La polizia ha eseguito intanto alcuni approfondimenti sui certificati medici agonistici, validi per le competizioni sportive. Gli investigatori hanno bussato così alle porte di uno studio medico verificando i documenti in particolare di Zilio recuperandone al momento, da quello che si apprende, uno solo e riferito al 2021. La 38enne era stata fermata per alcuni mesi per dei problemi proprio in quell’anno. Zordan invece era in regola con i certificati medici. Le due morti sono avvenute a meno di tre settimane di distanza l’una dall'altra con le stesse modalità: un malore nel sonno. La 38enne è stata trovata morta il 14 ottobre scorso dal padre, che non ricevendo risposta aveva allertato polizia e vigili del fuoco. Zordan è deceduto sempre in casa nella notte tra l’1 e il 2 novembre.

Il legale che tutela la famiglia di Anna Zilio ha ribadito che «non c’è alcun collegamento tra i due decessi». Zilio era la segretaria della Km Sport e nelle ultime ore si sta sottoponendo a verifica un’ipotesi: quella che i certificati di idoneità agonistica della runner negli ultimi anni potrebbero essere stati manipolati.

