Calci e pugni alla modella, nessuno la aiuta 

Monza. Impaurita e sola, nonostante fosse circondata da decine di persone. Così si è sentita a bordo di un treno Stephanie, una modella brasiliana che sui social ha raccontato la violenta aggressione subita in Brianza. Solo la sua reazione ha evitato conseguenze più gravi, permettendole di difendersi in un contesto di indifferenza generale da parte degli altri passeggeri, usando lo spray al peperoncino.

Il post su Instragram

La vicenda, avvenuta lunedì sera su un treno per Arcore, ha portato alla denuncia di un ventiseienne gambiano. La donna, di San Paolo ma con radici italiane e residente a Milano da quattro anni, era sul Bergamo-Milano Porta Garibaldi. Tra Arcore e Carnate si è accorta di essere degli sguardi provocatori del 26enne. Su Instagram ha postato un video in cui si sente la sua voce disperata. L'uomo ha iniziato a urlarle contro, minacciandola perché restasse in silenzio. La situazione è precipitata quando la donna ha replicato, e si è innescata la violenza: schiaffi, graffi, un pugno in faccia e le minacce di morte afferrandola al collo. Il 26 enne si è fermato solo quando lei ha usato lo spray al peperoncino. Nonostante questo, lui ha continuato a colpirla con calci anche quando era caduta per terra.

Lasciata da sola

Nessuno dei passeggeri presenti a bordo di quel vagone ha mosso un dito né detto una parola. Stephanie è riuscita a scappare quando il treno ha aperto le porte, non prima di aver ripreso in video il suo aguzzino. Scesa di corsa alla stazione di Arcore, ha cercato aiuto, ma l'aggressore è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Le indagini dei carabinieri di Monza hanno portato rapidamente all'identificazione del responsabile, che aveva precedenti specifici. Il suo permesso di soggiorno era scaduto e aveva già ricevuto un foglio di via obbligatorio del questore di Palermo per una precedente aggressione, simile a quella di ieri in Sicilia. Ora sarà rimpatriato.

RIPRODUZIONE RISERVATA