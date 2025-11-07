VaiOnline
La storia.
08 novembre 2025 alle 00:32

Nate tre gemelline, grande festa al Policlinico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Benvenute al mondo a Camilla, Bianca e Carlotta Lampis, tre gemelline nate ieri nel reparto di ostetricia e ginecologia del policlinico di Monserrato, che col loro arrivo danno un robusto contributo alle stanche statistiche della natalità in Sardegna. La madre Debora Sailis, 37 anni, di Cagliari, ha partorito con un taglio cesareo in piena sicurezza: Camilla ha pesato 1,210 chili; Bianca 1,350; e Carlotta 1,390. Le bambine, spiega una nota, «sono frutto di un concepimento naturale».

Dunque un parto trigemino, il secondo (ad agosto scorso sono nati tre gemellini) nel reparto. «Un parto non comune», viene sottolineato, che «presenta maggiori rischi sia per la madre che per i neonati, ma è stato portato a termine con successo grazie al lavoro e alla dedizione di un’equipe multidisciplinare». Una squadra che ha messo insieme i reparti di ostetricia e ginecologia (diretto dal professor Stefano Angioni), analgesia ostetrico-ginecologica (diretto dal dottor Mauro Cardu) e patologia neonatale e nido (diretto dal dottor Giovanni Ottonello). Le neonate stanno bene e si trovano nella Terapia intensiva neonatale, reparto diretto dal professor Vassilios Fanos, «dove ricevono tutte le cure necessarie prima di poter tornare a casa». Mamma Debora Sailis e papà Alberto Lampis, di 50 anni, hanno altri due figli di 15 e 10 anni. «Questo nuovo parto trigemino conferma l’esperienza e la professionalità di tutto il personale sanitario che, ancora una volta, è stato testimone della forza e bellezza della vita».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Colpi ai portavalori, finisce a San Teodoro la fuga di Puligheddu

Il ricercato si è consegnato agli agenti della Squadra mobile 
Fabio Ledda
La storia

Cristina Berardi, il calvario da rapita raccontato in versi

L’alfabetiere della sofferenza descritto dalla ex maestra a Urzulei 
Federica Melis
Corte d’appello

Decadenza, udienza rinviata e polemiche

I legali di Todde: «Fercia non può partecipare». La replica: «Resto, ho servito la Repubblica» 
Francesco Pinna
La penalista cagliaritana interviene su Videolina

«Troppi pregiudizi nelle indagini sul mostro di Firenze»

L’avvocata Rita Dedola difese Vinci La serie tv e i riflettori sulla pista sarda 
Nicola Scano
La polemica

Cgil in piazza il 12 dicembre contro la manovra

Landini: «Prelevare l’1% ai più ricchi». Ironia di Meloni e Salvini: sempre di venerdì 
Monza

Calci e pugni alla modella, nessuno la aiuta

La donna si è difesa da sola. L’aggressore sarà rimpatriato:aveva già un foglio di via 
Medio Oriente

«La pace a Gaza è un impegno dell’Italia»

Il leader palestinese Abu Mazen da Mattarella e Meloni in due diversi incontri 