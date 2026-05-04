Lipsia, investe la folla: due vittime 

Lipsia. Un’auto sulla folla ha causato morti e feriti, facendo ripiombare la Germania nell’incubo terrorismo. In pieno pomeriggio una Volkswagen Taigo grigio chiaro si è lanciata sui passanti in un’area pedonale del centro di Lipsia: due persone sono rimaste uccise, ha riferito il sindaco Burkhard Jung, e ci sarebbero altre «20 persone coinvolte», molte delle quali ferite. La polizia ha detto che il conducente è stato arrestato poco dopo, mentre era ancora al volante dell’auto. Secondo la Bild è un tedesco di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, e al momento dell’arresto avrebbe mostrato «segni di instabilità mentale». Gli investigatori non escludono nessuna pista, nemmeno che conoscesse il gruppo che ha travolto.

Forte velocità

Il fatto è avvenuto in Grimmaische Strasse, che collega Augustusplatz alla zona pedonale di Lipsia, dove si trovano numerosi negozi e il mercato dei tessuti, nei pressi dell’Università. Immediatamente sono stati chiusi gli esercizi commerciali, sul posto sono accorsi decine di ambulanze, 40 vigili del fuoco e paramedici, mentre un elicottero sorvolava l’area. La dinamica non è ancora chiara: secondo le ricostruzioni dei media l’auto ha percorso circa 500 metri sulla Grimmaische Strasse prima di piombare sulla folla, per poi essere fermata da dissuasori retrattili. Le immagini mostrano il cofano accartocciato, il parabrezza sfondato e lo specchietto dal lato guida che pende. Testimoni oculari hanno riferito che l’auto - che portava «una persona sul tetto» - andava a forte velocità, tra i 70 e gli 80 km orari. Secondo Radio Leipzig qualcuno tra i presenti ha menzionato un accoltellamento. «Siamo profondamente scossi. In questo momento, posso solo esprimere la mia solidarietà alle famiglie delle vittime», ha aggiunto il sindaco Jung. Nel dicembre 2024 un suv guidato da un saudita piombò sul mercatino di Natale di Magdeburgo, causando 6 morti e oltre 300 feriti; nel febbraio 2025 un richiedente asilo di 24 anni travolse un corteo sindacale a Monaco, uccidendo una donna e la figlia di 2 anni e ferendo 40 persone; a marzo 2025 un quarantenne con problemi psichici si è lanciato sul Carnevale a Mannheim: due morti e 14 feriti.

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