Ruba su un’auto, bloccato dal proprietario  

Accusato di rapina impropria, un 53enne di Selargius è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu. Il blitz degli uomini dell’Arma è scattato dopo un movimentato tentato furto su un'auto in sosta.

Secondo la ricostruzione l’uomo, poi finito ai domiciliari, Salvatore Vacca, si sarebbe introdotto all’interno di un’autovettura lasciata in sosta, forse con l’intento di asportare gli attrezzi custoditi all’interno. Sarebbe stato però notato dal proprietario del veicolo, che lo avrebbe così colto in flagrante e sarebbe intervenuto per bloccarlo.

Nel disperato tentativo di guadagnare la fuga, l’operaio avrebbe reagito con violenza, scagliando contro la vittima una sega circolare recuperata nell’abitacolo dell’auto che aveva preso di mira.

Sono stati attimi concitati, col proprietario dell’auto che, anche grazie all’intervento di alcuni passanti, è riuscito a bloccare lo sconosciuto fino all’arrivo di una pattuglia dei carabinieri, giunta immediatamente sul posto su segnalazione della centrale operativa dell’Arma.

Dopo aver raccolto le testimonianze, i carabinieri sono riusciti a ricostruire l’accaduto, fermando Salvatore Vacca e accompagnandolo a casa, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del giudice in attesa dell’udienza di convalida. Sulla vicenda è stato girato un dettagliato rapporto alla Procura.

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