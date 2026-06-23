Ruba 125 chili di rame e li nasconde in auto, bloccato e denunciato  

Doveva essere un normale controllo del territorio da parte dei carabinieri con tappe e appostamenti anche tra i parcheggi del Policlinico di Monserrato e lungo la strada che porta a Sestu e a Monserrato. Ad attirare l’attenzione di una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Quartu, sono stati i movimenti di un uomo che si stando al comunicato dell’Arma, si aggirava con fare sospetto. I militari lo hanno così seguito per diversi minuti, poi lo hanno fermato, decidendo di perquisire la sua auto.

All’interno del veicolo, gli inquirenti hanno così trovato numerose cassette di plastica cariche di matasse di cavi e tubazioni in rame per un peso complessivo di 125 chilogrammi. L’automobilista è stato quindi individuato e denunciato a piede libero. Successive indagini hanno poi consentito ai militari del Radiomobile di Quartu a risalire alla provenienza del rame.

Secondo gli accertamenti effettuati, il materiale apparteneva a un’impresa edile di Cagliari: sequestrato, verrà presto restituito ai legittimi proprietari. I carabinieri dovranno ora chiarire come l’uomo ne sia venuto in possesso. Durante la stessa operazione i carabinieri hanno bloccato e perquisito un’altra decina di auto. Individuate oltre venti persone. Diversi appostamenti sono stati effettuati nella stessa zona ogni giorno frequentata da migliaia di auto: l’obiettivo è quello di scongiurare i furti proprio fra le macchine in sosta non solo di giorno ma anche nella notte.

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