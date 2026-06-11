VaiOnline
Scadenze.
12 giugno 2026 alle 00:30

Rottamazione, primo sì alla proroga 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Più tempo per la rottamazione quinquies dei Comuni. E anche per le partite Iva chiamate all'appuntamento con il versamento di imposte e contributi. Sono alcune delle proroghe di scadenze fiscali previste dal decreto accise ter, che arriva al giro di boa della prima lettura in Senato. Il terzo provvedimento contro il caro-carburanti varato dal governo Meloni, che ingloba anche l'ultimo decreto accise (il quater), incassa il via libera con voto ad alzata di mano di Palazzo Madama. Il testo, che va convertito entro il 29 giugno, passa ora alla Camera. La misura più rilevante, inserita in sede di conversione parlamentare, è sicuramente la proroga dei tempi della rottamazione quinquies per i Comuni, cioè l’estensione della definizione agevolata anche per tributi locali (Imu e Tari) e multe introdotta dal decreto fiscale. Oltre alla proroga al 31 luglio (dal 30 giugno) del termine per l'adesione degli enti locali, slitta tutto il calendario della procedura per i contribuenti: le domande di adesione potranno essere presentate dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 (rispetto alla precedente finestra 16 settembre-31 ottobre), mentre il termine per il pagamento dalla prima o unica rata slitta al 31 marzo 2027.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Cagliari, moschea nel mirino In campo l’Antiterrorismo

Un incendio doloso danneggia portone d’ingresso e facciata  Da Zedda a Todde, la condanna della politica: «Fatto grave» 
Francesco Pinna
Regione

Caos negli schieramenti dopo il voto

Nel centrodestra la Lega rischia di perdere il suo unico deputato 
Roberto Murgia
Viabilità

In coda sotto il sole, odissea sulla 195

La strada alternativa da Cagliari a Capoterra diventa una trappola per le auto 
Massimiliano Rais
Alla Camera

Meloni attacca Vannacci e sfida l’Ue

«Sull’Ucraina serve una voce unica. Futuro nazionale vota con la sinistra» 
Viareggio.

Investì e uccise il ladro: condannata

Travolto più volte col suv dopo lo scippo, imprenditrice dovrà scontare 18 anni 