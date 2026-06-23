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24 giugno 2026 alle 00:55

Ronaldo da record e il Portogallo travolge Cannavaro 

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Portogallo 5

Uzbekistan 0

Portogallo (4-2-3-1) : Diogo Costa; João Cancelo (1’ st Semedo), Rúben Dias, Veiga, Nuno Mendes; João Neves (31’ st Bernardo Silva), Vitinha (38’ st Rafael Leão); Pedro Neto (1’ st Conceição), Bruno Fer-

nandes, João Félix (19’ st Trincão); Cristiano Ronaldo. Ct Martínez.

Uzbekistan (5-4-1) : Nematov; Karimov (47’ st Jiyanov), Khusa-

nov, Abdullaev, Ashurmatov, Nasrullaev (1’ st Alijonov); Ganiev, Khamrobekov (1’ st Mozgovoy), Shukurov (47’ st Esanov), Fayzullaev (28’ st Sergeev); Shomurodov. Ct Cannavaro.

Arbitro : Jayed (Marocco).

Reti : pt 6’, 39’ Cristiano Ronaldo, 17’ Nuno Mendes, st 15’ Khusanov (a), 42’ Rafael Leão.

Houston . Arriva anche il momento di Cristiano Ronaldo. Fra i grandi bomber mancava solo lui: dopo lo scialbo 1-1 con il Congo era stato fra i più criticati, ieri ci ha impiegato 6’ per mettere la sua firma su questi Mondiali, aprendo il dilagante 5-0 del Portogallo sull’Uzbekistan di Cannavaro. Cr7 va a segno al primo tiro in porta, una girata su cross di Cancelo. È un record, l’ennesimo della carriera: il primo a segnare in 6 Mondiali. Al 17’ punizione dal limite, tutti aspettano Ronaldo ma a sorpresa va Nuno Mendes e il suo sinistro batte l’incerto Nematov, 2-0. Dopo un gol uzbeko annullato al Var, Ronaldo fa doppietta al 39’ in diagonale su assist di Bruno Fernandes, gara già chiusa. Nella ripresa, Khusanov fa autogol (15’) e a 3’ dalla fine Leão (appena entrato) trova il 5-0 con un bel destro.

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