VaiOnline
Meteo.
30 agosto 2025 alle 00:20

Ritorno dalle ferie con pioggia e vento  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Milano. Rientro dalle ferie tra nubifragi, trombe d'aria e forti mareggiate nell'ultimo weekend di agosto. Finiscono sotto la pioggia le vacanze degli italiani che al ritorno al lavoro aggiungono lo stress di un clima decisamente autunnale. Gli interventi al centronord dei vigili del fuoco sono stati oltre 1.300, la maggior parte in Lombardia (520) e Veneto, soprattutto nella provincia di Treviso, ma anche in Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, in particolare a San Dorligo e Muggia, e Toscana. Per tornare ad avere giornate soleggiate e stabili bisognerà attendere qualche giorno, almeno fino a mercoledì, quando il iLMeteo.it prevede un colpo di coda dell'estate e il ritorno del caldo. Anche al Nord. Fino ad allora il ritorno alla quotidianità sarà dunque con l'ombrello in mano. L'ultima domenica di agosto sarà tuttavia col sole quasi ovunque, prima di un nuovo peggioramento atteso al Nord-Ovest per l'arrivo di un'altra perturbazione collegata all'ex uragano Erin, un ciclone ancora attivo tra le Isole Britanniche e l'Islanda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Statale 130, la spazzatura è di casa «Ogni giorno nuovi immondezzai»

Da Elmas a Decimomannu prese di mira piazzole di sosta e campagne 
Carlo Manca
Macomer.

Abbandonate sessanta carcasse d’auto

Francesco Oggianu
Energia

«Stop alle batterie» Ora Mogorella prepara le barricate

No alle 29 centrali di accumulo: «Decise dal ministero in segreto» 
Lo. Pi.
La festa

Il monito del vescovo: «Non addormentiamo le nostre coscienze»

L’invito di monsignor Mura: «Quando questa città smetterà di farsi del male?» 
Giuseppe Deiana
Il caso

La Maddalena ferita: l’assalto degli yacht risale a sette anni fa

Gli operatori nautici: danneggiati da una foto vecchia e ingannevole  
Andrea Busia
Il caso

Meloni: niente sconti ai siti sessisti

Premier «disgustata», denunce in tutta Italia. «La sede è a Sofia» 
Il caso

«L’Isis voleva uccidere Bergoglio a Trieste»

Arrestato un cittadino turco di 46 anni, che ora si trova in isolamento 