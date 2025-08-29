Pd in pressing su Decaro: basta veti per Vendola 

Il Pd va in pressing su Antonio Decaro, candidato in pectore del centrosinistra in Puglia, perché accetti la corsa di Nichi Vendola al consiglio regionale. In ballo c’è l’alleanza con Avs e l’unità della coalizione, e il Nazareno da giorni ha messo in campo i pontieri. Vendola non sembra intenzionato a farsi da parte («Sono abituato a fare sempre passi in avanti, difficilmente ne faccio indietro») e i rossoverdi respingono i veti al mittente. E ora per i dem parla Francesco Boccia: «Senza unità non c’è alternativa. E, senza alternativa, la destra continuerà a usare “i muscoli dei numeri” per strozzare il confronto. Per questo vanno respinti i veti, che vanno superati in questi giorni in Puglia». Tradotto: se il no alla candidatura in Consiglio di Michele Emiliano può essere gestito perché è un dem, quello a Vendola creerebbe un problema con gli alleati. A complicare di più le cose l’ipotesi - fatta circolare in casa Avs - di un piano B in caso il problema non si risolvesse: la candidatura a governatore dello stesso Vendola. Intanto in Campania fa discutere l’accordo su De Luca jr alla segreteria regionale del partito, in cambio della candidatura a governatore del pentastellato Roberto Fico. «Mi ha provocato una ferita, io e gli altri amici che abbiamo sostenuto Elly Schlein non siamo certo contenti».

