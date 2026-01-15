VaiOnline
Monte Mixi.
16 gennaio 2026 alle 00:37

Ristrutturazione delle passerelle per lo stadio: approvato il progetto da oltre cinque milioni 

Via libera al progetto per la ristrutturazione delle passerelle pedonali di collegamento tra la cittadella dello sport del quartiere Monte Mixi e la zona dell’ex stadio Sant’Elia, sopra il canale di San Bartolomeo. La decisione è arrivata nell’ultima seduta della giunta comunale su proposta dell’assessora alla Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini Anna Puddu. La spesa complessiva dell’intervento è di 5 milioni e 100 mila euro: fondi Pn Metro plus e Città medie sud 2021/2027 inseriti tra gli interventi di rigenerazione del quartiere Sant'Elia.

Dopo le ultime piogge, le passerelle sono rimaste allagate per giorni con l’acqua che finiva pericolosamente di sotto, finendo anche sull’Asse mediano e creando problemi agli automobilisti. Ora la conferma del prossimo intervento per il rifacimento delle passerelle pedonali.

Tra le altre delibere adottate, l’adesione del Comune al progetto RecoPet con l’installazione di apparecchiature automatiche per la raccolta di bottiglie in plastica “Pet” e l’approvazione dello schema del Patto locale per la lettura 2026-2028 nell'ambito della qualifica di “Città che legge” ricevuta da Cagliari per il triennio 2024-2026.

