Risate “Comic Box” 

Torna alle 21 su Videolina l’appuntamento con “Comic Box”, lo show dove comicità, magia e intrattenimento si incontrano in un mix irresistibile! In studio Gabriele Cossu alla conduzione, affiancato dalla brillante Francesca Zara, voce e presenza immancabile del programma.

Ospite della serata: Zamu, illusionista e mentalista dallo stile originale, pronto a stupire il pubblico con numeri sorprendenti e momenti di pura magia, affiancato stasera in studio dalla simpatica e frizzante Marta, la nostra valletta fuori dagli schemi. Non mancheranno le risate con i pezzi di cabaret e le pillole comiche firmate dalla ComiCompagnia, che anche questa settimana porta sul palco sketch esilaranti e personaggi tutti da ridere. Una serata tra illusioni, risate e magia… solo con “Comic Box”.