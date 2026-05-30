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Quartucciu
31 maggio 2026 alle 00:30

Ripristinati  gli specchi agli incroci 

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Ripristinati i due specchi parabolici stradali che mancavano in punti fondamentali della viabilità a Quartucciu: uno all’incrocio tra via Barbagia e via Cesare Serra, l'altro in via San Biagio. Proprio in quest’ultima la situazione era diventata critica: la visuale per gli automobilisti è molto limitata e l’immissione da via Corongiu avveniva in condizioni di scarsa sicurezza.

L’intervento rientra nelle attività di controllo e manutenzione della segnaletica verticale avviate dal Comune. «Stiamo monitorando i casi nei quali gli specchi sono spostati, danneggiati o portati via da persone che mettono in atto condotte illecite», spiega l’assessore all’Urbanistica e alla Viabilità, Cristian Mereu. «Faremo presto altre installazioni, intanto procediamo al ripristino della segnaletica». Il Comune proseguirà quindi con verifiche e anche con nuovi interventi nei punti della città in cui la segnaletica risulta mancante o danneggiata.

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