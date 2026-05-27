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Musei.
28 maggio 2026 alle 00:09

Ripartono le giornate della prevenzione al centro sociale 

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L'associazione dei medici della prevenzione, in collaborazione col Comune di Musei, organizza anche quest'anno due giornate di screening gratuiti della prevenzione ecografica.

La sede prescelta è il centro di aggregazione sociale di via dei Silos (parco Etfas) a Musei. Si inizia domani di buon mattino. A partire si partirà con le visite per lo screening al fegato e alle colecisti (dedicate ai pazienti dai 40 anni in sù) e si prosegue dalle 13.30 dello stesso giorno con lo screening della tiroide. La seconda giornata (sabato 30 maggio), sempre a partire dalle 9, è dedicata allo screening al seno, riservato alle donne dai 40 anni in su. Il ciclo si conclude dalle 13.30 dello stesso giorno con lo screening alla prostata, riservato agli uomini da 50 anni in su (occorre presentarsi con la vescica piena). A differenza degli altri anni stavolta non occorre prenotare per prendere parte alle giornate di prevenzione.. I posti disponibili sono tuttavia limitati e verrà data la precedenza ai residenti in paese. se ci fosse posto potranno poi essere serviti altri pazienti. Per informazioni si può contattare l'assessora ai Servizi sociali del Comune di Musei, Alessandra Murru, al numero 340.2213985.

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