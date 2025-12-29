VaiOnline
Paesaggio.
30 dicembre 2025

Riparte il percorso del Piano urbanistico 

Riparte l’iter per il nuovo Piano urbanistico. L’ultimo atto è di pochi giorni fa, approvato in Giunta: il progetto di servizio da affidare tramite bando per l’adeguamento del Puc al Piano paesaggistico regionale, finanziato con risorse in gran parte stanziate dalla Regione, oltre 700mila euro.Si riparte con un nuovo incarico - che sarà bandito a breve - dopo oltre un decennio senza risultati nonostante un ufficio di piano e decine di incarichi esterni - affidati nel 2009 - che però di fatto non hanno prodotto niente di concreto. Tutto ripreso in mano dall’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini che - col supporto degli uffici tecnici del settore - ha riattivato l’iter per una nuova pianificazione del territorio dopo aver sciolto il vecchio staff costituito a suo tempo. Nella delibera approvata dall’esecutivo di via Porcu viene riportato anche il cronoprogramma contenuto nel protocollo d’intesa siglato con la Regione: entro febbraio del prossimo anno è previsto l’affidamento della progettazione al professionista incaricato, a settembre il parere della Città metropolitana. Due mesi dopo si conta di approvare la versione preliminare del Puc, a gennaio 2027 l’adozione. Poi scatterà la fase delle osservazioni con la pubblicazione sul Buras, poi gli ulteriori passaggi sino all’approvazione definitiva a settembre 2027 e la pubblicazione a fine dicembre. Nel cronoprogramma viene riportata anche l’approvazione del Piano di assetto idrogeologico, studio che il Comune ha già deliberato nel 2024, in Giunta e in Consiglio.Il nuovo Puc, fermo alla pianificazione del 2001, dovrà essere cucito sulle nuove esigenze del territorio, partendo dalle grandi opere come le Fornaci Picci e il Poetto, sino alla partita ancora aperta dei piani di risanamento. (f. l.)

