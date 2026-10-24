Riparano il marciapiede ma i liquami tornano  «Così da oltre un anno» 

Innumerevoli solleciti a vuoto da parte dei residenti, due interrogazioni urgenti in Consiglio comunale - ugualmente senza esito - e perfino una diffida formale inviata dal Comune ad Abbanoa, come riferito in Aula dall’assessore all’Infrastrutturazione urbana, Yuri Marcialis. C’è voluto più di un anno, in via Monsignor Parraguez, angolo via Piovella, nel cuore di Is Mirrionis, per vedere risolto il problema di una voragine nel marciapiede, circondata da transenne, ricolma di rifiuti e invasa da liquami maleodoranti. Alcuni giorni fa il tratto danneggiato è stato finalmente rimesso a nuovo e anche la perdita è stata arginata. O almeno così sembrava. Perché all’indomani dell’intervento la fuoriuscita è ripartita. Come e più di prima. Incredibile ma vero.

La denuncia

«È allucinante, c’è un tanfo insopportabile», protesta Lorenzo Demurtas, 70 anni, «i rischi per la salute pubblica sono evidenti, speriamo che il problema sia risolto in maniera definitiva». D’accordo Alberto Pibia, 67 anni, ugualmente residente in zona. «Evidentemente c’è ancora qualche problema», ipotizza, «è strano che siano intervenuti dopo così tanto tempo, speriamo che non ci passi un altro anno prima che tornino». Amareggiato Alessandro Lobina, titolare della retrostante tabaccheria. «Siamo abbandonati a noi stessi», si sfoga, «c’è anche una perdita idrica nei giardinetti, da due mesi, che ha ammorbidito il terreno causando il crollo di due alberi». «La pavimentazione della piazzetta è a pezzi», denuncia un’anziana, «e all’incrocio con via Quintino Sella un pozzetto transennato da un anno paralizza il traffico».

Coordinamento

«Quanto sta accadendo è l’emblema dei rapporti fallimentari tra Comune e Abbanoa», attacca il consigliere Roberto Mura (Alleanza Sardegna), primo firmatario delle interrogazioni. «Da tempo chiediamo un intervento risolutivo. È stato rifatto il marciapiede, eppure i liquami continuano a fuoriuscire. Manca un coordinamento efficace tra i due enti e, come sempre, a pagarne le conseguenze sono i cittadini», è la secca conclusione. Ma Abbanoa non ci sta. «Come richiesto dal Comune siamo intervenuti nei giorni scorsi sulla rete fognaria stradale», si difende il Gestore del servizio idrico, «ed è emerso che il problema è all’interno del condominio adiacente. Per agevolare l’intervento privato abbiamo realizzato anche pozzetti d’ispezione nel marciapiede. L’attuale perdita è all'interno del cortile condominiale: nella rete comunale da noi gestita non c’è alcun guasto».

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