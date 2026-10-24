SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Is Mirrionis.
25 ottobre 2026 alle 00:31

Riparano il marciapiede ma i liquami tornano  «Così da oltre un anno» 

La rabbia dei residenti di via Parraguez: l’intervento di manutenzione non è servito 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Innumerevoli solleciti a vuoto da parte dei residenti, due interrogazioni urgenti in Consiglio comunale - ugualmente senza esito - e perfino una diffida formale inviata dal Comune ad Abbanoa, come riferito in Aula dall’assessore all’Infrastrutturazione urbana, Yuri Marcialis. C’è voluto più di un anno, in via Monsignor Parraguez, angolo via Piovella, nel cuore di Is Mirrionis, per vedere risolto il problema di una voragine nel marciapiede, circondata da transenne, ricolma di rifiuti e invasa da liquami maleodoranti. Alcuni giorni fa il tratto danneggiato è stato finalmente rimesso a nuovo e anche la perdita è stata arginata. O almeno così sembrava. Perché all’indomani dell’intervento la fuoriuscita è ripartita. Come e più di prima. Incredibile ma vero.

La denuncia

«È allucinante, c’è un tanfo insopportabile», protesta Lorenzo Demurtas, 70 anni, «i rischi per la salute pubblica sono evidenti, speriamo che il problema sia risolto in maniera definitiva». D’accordo Alberto Pibia, 67 anni, ugualmente residente in zona. «Evidentemente c’è ancora qualche problema», ipotizza, «è strano che siano intervenuti dopo così tanto tempo, speriamo che non ci passi un altro anno prima che tornino». Amareggiato Alessandro Lobina, titolare della retrostante tabaccheria. «Siamo abbandonati a noi stessi», si sfoga, «c’è anche una perdita idrica nei giardinetti, da due mesi, che ha ammorbidito il terreno causando il crollo di due alberi». «La pavimentazione della piazzetta è a pezzi», denuncia un’anziana, «e all’incrocio con via Quintino Sella un pozzetto transennato da un anno paralizza il traffico».

Coordinamento

«Quanto sta accadendo è l’emblema dei rapporti fallimentari tra Comune e Abbanoa», attacca il consigliere Roberto Mura (Alleanza Sardegna), primo firmatario delle interrogazioni. «Da tempo chiediamo un intervento risolutivo. È stato rifatto il marciapiede, eppure i liquami continuano a fuoriuscire. Manca un coordinamento efficace tra i due enti e, come sempre, a pagarne le conseguenze sono i cittadini», è la secca conclusione. Ma Abbanoa non ci sta. «Come richiesto dal Comune siamo intervenuti nei giorni scorsi sulla rete fognaria stradale», si difende il Gestore del servizio idrico, «ed è emerso che il problema è all’interno del condominio adiacente. Per agevolare l’intervento privato abbiamo realizzato anche pozzetti d’ispezione nel marciapiede. L’attuale perdita è all'interno del cortile condominiale: nella rete comunale da noi gestita non c’è alcun guasto».

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, arriva un altro flop

l Nello sport
il focus

L’economia della castagna sconfigge la siccità e la crisi

La sagra di Aritzo registra il pieno di arrivi dall’estero nonostante un calo del 20 per cento nella produzione 
Giorgio Ignazio Onano
L’emergenza

Un sabato di scontri, tensioni e barricate ma senza saccheggi

Lancio di oggetti, lacrimogeni, idranti in azione A Roma un gruppo riesce a entrare al Colosseo 
L’emergenza

Un cronista pro-Pal la mente del “Movimento 17 ottobre”

Fermato per istigazione a delinquere aggravata 
il congresso

Il vento nuovo dell’emigrazione: con Seu un patto tra generazioni

«Siamo pronti a metterci a disposizione per la causa della Sardegna»  
Massimiliano Rais
1946-2026

“S’unda manna”, Elmas ha ancora paura

Il torrente della tragica alluvione di 80 anni fa è in pessime condizioni 
Ilenia Giagnoni
La storia

«La vita rubata alla mia bambina cinquant’anni fa»

Maria Atzei ricorda la figlia Carla  uccisa a 9 anni dal vicino di casa 
Valeria Pinna
L’intervista

«La mia vita sui tacchi:  non sono meno uomo di quelli che mi criticano»

Marco Argiolas indossa scarpe da donna «Ne ho 150 paia. Mia moglie? Non gradisce»  
Sara Marci