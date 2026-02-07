Riforme, Comandini da Soddu 

«Va bene il lavoro sulla legge statutaria per le nostre regole interne, ma con grande attenzione sempre al nostro Statuto speciale, al rapporto con lo Stato. E al rispetto della Costituzione, dove i princìpi sono stati scritti da chi ha fatto la guerra per costruire la pace». Sono alcuni dei concetti formulati dall’ex presidente della Regione Pietrino Soddu nell’incontro di due giorni fa a Sassari col presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, che gli ha reso visita per sentirlo a proposito del lavoro sulla nuova legge statutaria.

Ne ha dato notizia lo stesso Comandini su Facebook, senza celare l’emozione per il confronto con una figura storica dell’autonomia regionale. «Non ci può essere una buona legge statutaria – ha ammonito Soddu – se non si ha un'idea di un nuovo sviluppo per la nostra isola. Per scriverla riapritevi al mondo della cultura, dei pensatori della nostra terra». Comandini ha espresso grande gratitudine per i suggerimenti del 96enne ex presidente.

