VaiOnline
L’intervento.
08 febbraio 2026 alle 00:14

«È una strada-trappola, qui troppe croci» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«È una strada stretta, una trappola per chi la percorre, e infatti sono stati tanti gli incidenti mortali, e tante le persone rimaste invalide a vita». Alle 20 di ieri, il sindaco di Ussana Emidio Contini è in Municipio. Ha trascorso il tardo pomeriggio sul tratto della provinciale 9 dove adesso sorgerà un’altra croce («Una tragedia enorme, la morte di un ragazzo»), e poi è tornato in ufficio. Un rientro deciso giusto per cercare le carte della richiesta di fondi presentata nel 2019 dall’Unione dei Comuni del Basso Campidano nell’ambito del programma di Invitalia, 226 milioni di euro in totale, tre dei quali destinati proprio a mettere in sicurezza questa strada. «I soldi necessari per allargare la carreggiata», spiega Contini che allora era il presidente dell’ente sovracomunale.

È rimasto tutto sulla carta, inutile anche solo sottolinearlo. «Noi avevamo presentato una bozza di progetto, come richiesto dal piano, ma poi tutto si è arenato». La provinciale 9 è rimasta stretta, appena appena meno della vecchia carrettiera. «Eppure è un’arteria fondamentale, che raccoglie tanto del traffico che dal Sarcidano e da parte del Gerrei va verso Sestu e Monserrato. Viene vista, insomma, come una strada che taglia, che riduce i tempi di percorrenza». Una strada che avrebbe meritato ben altre attenzioni, nel nome della sicurezza di chi la percorre. (p.s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la protesta

Nell’Isola merci più care per i costi di trasporto: «Intervenga il Governo»

Mobilitazione dei Riformatori Sardi: pronta una lettera-appello a Salvini 
Riccardo Spignesi
Intervista su Videolina con il docente di Ingegneria elettrica

I blackout nell’Isola? La rete di distribuzione non è più all’altezza

Alfonso Damiano: servono più fondi ma anche risorse umane formate 
Nicola Scano
emergenza nei campi

Il triangolo dei carciofi finisce sott’acqua: «E continua a piovere»

A Samassi, Serramanna e Villasor metà raccolto è già compromesso 
Luigi Almiento
Storie

Imparano e tornano i ragazzi di Barbagia adottati dall’Europa

Il progetto coinvolge Seulo, Esterzili, Sadali, Seui e Ussassai 
Tonio Pillonca
la novità

Caveau e portavalori, sarà l’Antimafia a indagare sugli assalti

La svolta nel Decreto sicurezza su proposta dei magistrati sardi 
Francesco Pinna
Giustizia

Referendum, la data non si tocca

Consiglio dei ministri d’urgenza in videochiamata. FdI contro i giudici «ex Pd» 
Alta tensione

Treni in tilt, scontri a Milano

Sabotate le linee ferroviarie a Bologna: ritardi e cancellazioni in mezza Italia 
Torino

Uccisa a 17 anni da un amico per un rifiuto

Presa a pugni e strangolata, confessa un 19enne: aveva dato la colpa a uno straniero 