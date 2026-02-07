VaiOnline
Olimpiadi
08 febbraio 2026 alle 00:14

Pattinaggio, è d’oro il sorriso di Francesca 

La prima medaglia d’oro per l’Italia accende il sorriso di Francesca Lollobrigida e illumina una giornata straordinaria per l’Italia ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. La pattinatrice romana, nel giorno del suo 35° compleanno, si è imposta nei 3000 metri dello Speed skating, centrando anche il record olimpico: 3’54”28. Nel bottino degli azzurri anche una medaglia d’argento e una di bronzo nello sci alpino, conquistate a Bormio da Giovanni Franzoni e Dominik Paris, il giovane e il veterano che, sulla “Stelvio”, hanno scritto una pagina di storia dello sport italiano.

