Rifiuti pericolosi, sanzionata una ditta 

La Provincia del Medio Campidano ha diffidato una ditta di Villacidro che gestisce rifiuti pericolosi a ottemperare alle “non conformità” riscontrate nell’impianto autorizzato nel 2016 per lo stoccaggio provvisorio, il riciclo e il recupero del materiale e rottamazione di veicoli fuori uso. Gli illeciti sono stati riscontrati durante un’ispezione dell’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (Arpas): da qui l’intimazione al titolare della licenza ad adempiere entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento della Provincia, oltre che l’applicazione delle sanzioni.

Nello specifico, sono stati segnalati undici violazioni. Tra queste, la presenza di veicoli fuori uso all’interno e all’esterno dall’impianto, stoccaggi nelle in aree non autorizzate, superamento del limite di 10 giorni per avviare la sicurezza dei veicoli in ingresso, la recinzione metallica al confine nord-est completamente divelta, la barriera alberata prescritta con l’atto di autorizzazione, in alcune parti assente e in altre incompleta. Poi i liquidi pericolosi depositati in fusti senza etichette e sistemi antitraboccamento posizionati al di fuori del bacino di contenimento; liquido freni e antigelo, oli idraulici riutilizzati nei mezzi aziendali.

RIPRODUZIONE RISERVATA