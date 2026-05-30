Rifiuti, nuovo appalto dopo otto anni 

L’appalto del servizio di igiene urbana era scaduto dal 2018. Sono passati otto anni e da allora il Comune di Cardedu ha mandato avanti le attività essenziali a colpi di deroghe. Un’infinità, in tutto questo periodo, cui l’amministrazione di Marcello Vacca ora ha messo fine. Venerdì, l’ufficio competente ha aggiudicato l’appalto alla ditta Eredi Boi. Un affare da oltre due milioni di euro per cinque anni più eventuali due annualità.

Non può che dirsi soddisfatto il sindaco: «In questo modo avremo un servizio di qualità superiore e tutte le attività saranno più puntuali». Alla domanda sul motivo per cui il centro costiero, che nell’ultimo decennio ha avuto uno sviluppo demografico attestandosi sui duemila residenti, non riuscisse ad avere un appalto stabile, il primo cittadino risponde così: «Il Comune ha sempre avuto un organico risicato. Ora stiamo risolvendo la questione, tanto che a breve faremo anche altre tre assunzioni».