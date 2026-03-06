VaiOnline
Quartucciu.
07 marzo 2026 alle 00:26

Rifiuti, bonus per chi ha un reddito basso 

A Quartucciu a breve entrerà in vigore il bonus sociale rifiuti che prevede lo sconto del 25% sulla Tari per le famiglie con redditi più bassi. L’agevolazione sarà applicata automaticamente, senza la necessità di presentare domande o compilare moduli. Il beneficio riguarda le utenze domestiche con Isee fino a 9.796 euro, soglia che sale a 20mila euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico. Ad annunciare l’avvio della misura è l’assessore ai Tributi Carlo Secci: «Si tratta di un taglio diretto sulla tassa dei rifiuti per aiutare le famiglie con redditi più bassi. È un adempimento complesso che comporta grande impegno da parte degli uffici comunali, ma sostenuto dall’amministrazione per essere vicini a chi si trova in difficoltà».
Come chiarisce il responsabile del servizio Tari del Comune, Fabio Sergi, l’agevolazione scatterà in automatico all’attestazione dell’Isee. «Se il valore rientra nelle soglie previste, i dati vengono trasmessi ai sistemi nazionali e lo sconto sarà applicato nel bollettino Tari 2026. Per rendere possibile l’agevolazione è stata introdotta una piccola quota di contributo, uguale per tutti gli utenti Tari, di 6 euro l’anno». Il bonus potrà essere utilizzato anche per compensare eventuali debiti: «Se un contribuente ha debiti Tari non pagati negli anni precedenti, il Comune può utilizzare il bonus per compensare le somme ancora dovute. Per continuare a beneficiare della riduzione, l’Isee deve essere rinnovato ogni anno. Se i requisiti rimarranno validi, il bonus verrà applicato automaticamente negli anni successivi», conclude Secci.

Roberto Carta