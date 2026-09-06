Rifiuti abbandonati in pieno centro 

Carcasse d’auto, biciclette sgangherate, giocattoli rotti, ruote, un frigorifero, bombole, sedie sfondate e vecchi materassi. C’è una discarica a cielo aperto in via Toscanini, centro di Uta, nell’area retrostante la caserma dei Carabinieri e, in parte, nella campagna circostante. Un allarme che ha portato il Consiglio comunale ad approvare urgentemente una variazione di bilancio, impegnando 60mila euro per gli interventi straordinari di bonifica ambientale. Soldi per la pulizia di questa discarica e di un’altra che sorge nel centro abitato, nonché delle altre disseminate nel territorio. Il Comune ha inoltre deciso di installare le telecamere in via Toscanini, dietro la caserma dei carabinieri e in altre zone del paese.

Scempio ambientale

Al momento la spazzatura è in prossimità di alcune abitazioni. Il sindaco Paolo Angioni ha fatto personalmente un sopralluogo, «dopo le segnalazioni dei cittadini, segnalazioni peraltro reiterate da anni». Il primo cittadino non ha dubbi: «Ripulire queste aree era uno dei nostri obiettivi una volta vinte le elezioni. E alla prima variazione di bilancio abbiamo stanziato 60mila euro perché ci sono due discariche dentro il paese e in altre zone di Uta». Il sindaco ricorda inoltre che, «saranno fatti degli interventi anche in altre zone verso la campagna: vogliamo un paese pulito».

La vigilanza

L’assessora Miriana Pani sottolinea: «Si tratta di porzioni di territorio attualmente in stato di degrado e abbandonate». L’assessora assicura che, «il nostro obiettivo fondamentale è restituire ai cittadini un paese pienamente vivibile, contrastando con fermezza ogni forma di inquinamento ambientale e paesaggistico».Oltre alla pulizia con l’eliminazione della discarica, il sindaco Paolo Angioni annuncia inoltre che «prima o poi utilizzeremo le foto trappole e impianti di videosorveglianza».

Le nuove assunzioni

Infatti, oltre via Toscanini, nell'area retrostante la caserma dei Carabinieri ci sono altri problemi. Come, per esempio, i danni dei mesi scorsi alla struttura della piscina. «Abbiamo approvato un regolamento per quanto riguarda la privacy, telecamere eccetera e, a parte la videosorveglianza ci saranno altri punti controllati: vandali e incivili che lasciano la spazzatura per strada vanno smascherati», spiega il sindaco. Intanto si lavora per ripulire il paese. «A breve saranno aperti due cantieri e per questo abbiamo assunto altri dipendenti».

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