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Basket.
04 settembre 2026 alle 00:42

Riecco le azzurre dopo ben 32 anni  

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Dopo 32 anni di assenza, l'Italbasket torna a giocare un Mondiale femminile. Il via è stasera alle 20.15 (Rai2, SkySport, Dazn) a Berlino contro la Cechia, prima avversaria nel girone D che comprende anche gli Usa (domenica alle 20.45) e la Cina (lunedì alle 20.15), battuta in amichevole durante la preparazione. La prima classificata accederà direttamente ai quarti, seconda e terza andranno agli spareggi rispettivamente contro terza e seconda del girone di Belgio, Australia, Porto Rico e Turchia. «È arrivato il momento più atteso, quello delle partite», commenta coach Andrea Capobianco. «Le ragazze si sono preparate con estrema attenzione e con un profondo rispetto per una manifestazione straordinaria come il Mondiale. Tutte le azzurre sono state eccezionali lungo questo percorso».

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