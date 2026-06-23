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24 giugno 2026 alle 00:59

Ricostruzione digitale della scena del crimine 

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Ricostruire digitalmente la scena di un omicidio attraverso foto vecchie o non perfettamente riuscite. Il Crs4 e il Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche (Racis) hanno avviato una collaborazione scientifica dedicata allo sviluppo di nuove metodologie per l’analisi forense digitale e la ricostruzione tridimensionale delle scene del crimine. L’attività di ricerca affronterà una problematica particolarmente rilevante in ambito forense: la possibilità di ricavare informazioni metriche e geometriche accurate da fotografie acquisite in passato o raccolte in condizioni non ottimali per la modellazione tridimensionale. In molti casi investigativi la documentazione disponibile non rispetta gli standard richiesti dalle moderne tecniche fotogrammetriche, rendendo complessa la ricostruzione dettagliata degli scenari.

L’obiettivo del progetto è sviluppare nuovi algoritmi e strumenti capaci di estrarre informazioni quantitative da immagini eterogenee, consentendo di determinare forma, dimensioni e posizione di elementi presenti sulla scena, come tracce ematiche, fori da impatto balistico, oggetti e strutture architettoniche. I dati ottenuti saranno utilizzati per generare modelli tridimensionali accurati e contestualizzare spazialmente le evidenze raccolte.

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