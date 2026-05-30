VaiOnline
Lanusei.
31 maggio 2026 alle 00:28

«Riaprite in sicurezza il Punto nascita» 

Gli attivisti ricordano alla presidente Todde gli impegni assunti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Riaprite in sicurezza, ma riaprite subito il Punto nascita dell’ospedale». Il comitato #giulemanidallogliastra richiama la presidente della Regione Alessandra Todde all’impegno preso nel febbraio scorso durante la conferenza sociosanitaria che era stata convocata a Lanusei. «Sul futuro – scrive in una nota il portavoce dell’associazione, Adriano Micheli – non possono più bastare rassicurazioni o dichiarazioni di principio. Dopo mesi di annunci e confronti istituzionali, il territorio chiede oggi un passaggio decisivo: conoscere con chiarezza quali siano i tempi, gli obiettivi e le azioni necessarie per arrivare alla riapertura del servizio».

La richiesta

Gli attivisti di #giulemanidallogliastra riconosce che quello espresso dalla Todde in relazione alla sicurezza di madri e neonati sia «un principio condivisibile e che nessuno ha mai messo in discussione», ma precisa che «proprio per questo è necessario ricordare che la riattivazione di un Punto nascita non coincide semplicemente con la riapertura di una sala parto. Occorre consolidare un sistema sanitario completo ed efficiente, capace di garantire continuità assistenziale attraverso una rete composta da Pediatria, Ginecologia, Anestesia, personale medico e infermieristico stabile e servizi organizzati secondo standard adeguati». Il comitato, a tal proposito, riconosce di aver colto alcuni segnali positivi. «Il reparto di Ginecologia – ricorda Micheli – ha progressivamente ripreso attività e interventi chirurgici, dimostrando che la ricostruzione dei servizi è possibile. Parallelamente si era parlato dell’arrivo di nuovi pediatri destinati al presidio ospedaliero, una condizione essenziale per compiere ulteriori passi verso la riapertura del Punto Nascita. Su questo fronte, tuttavia, il silenzio delle ultime settimane alimenta inevitabili interrogativi. Manca ancora un quadro pubblico e aggiornato dello stato di avanzamento del percorso e continuano ad arrivare informazioni frammentarie».

La proposta

Per questo gli attivisti formulano una richiesta che definiscono «semplice e ragionevole: rendere pubblico un cronoprogramma chiaro, trasparente e verificabile. Uno strumento che permetta alla popolazione di seguire passo dopo passo il percorso verso la riapertura e che consenta alle istituzioni di assumersi responsabilità precise rispetto agli impegni assunti». Nell’attesa le mamme ogliastrine «continuano ad affrontare gravidanze e parti lontano dal proprio territorio, con trasferimenti spesso lunghi e complessi che incidono sulla qualità della vita delle famiglie e sul diritto alla prossimità delle cure». Una situazione che, pur nella consapevolezza delle difficoltà organizzative esistenti, non può essere considerata una condizione permanente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Una parte del Consiglio insiste per stanziare i fondi e abbattere l’imposta nei mesi invernali

Caso Ryanair, è scontro politico Sul taglio delle tasse deciderà l’Aula

Pittalis (FI): lo stop di Todde danneggia tutta l’Isola Agus (Progressisti): alla Regione richieste irragionevoli  
Roberto Murgia
L’intervista

«Cos’è l’eleganza? La dignità dei miei nonni»

Vita da supermanager: dalla pubblicità alla Fiat, dall’editoria alla moda. «La fortuna di avere capi che ti stimano» 
Lorenzo Paolini
Mobilità

Sulle strade dell’Isola 110 morti all’anno: dato peggiore d’Italia

Mentre l’Ue chiede di ridurre le vittime in Sardegna numeri sempre più gravi 
Umberto Zedda
Falconi (Anci): piena disponibilità, il problema non è dare ospitalità ma trovare chi voglia trasferirsi nei nostri paesi

Todde ai sindaci: trovate alloggi per i medici

Lettera-appello della presidente ai Comuni in vista dell’apertura delle case di comunità 
Cristina Cossu
Amministrative 2026

Elmas al voto anticipato Fois contro Orrù, resa dei conti a sinistra

L’ex sindaca cerca la riconferma  contro il medico sostenuto anche dal Pd 
Sara Saiu
La visita

Conte lancia la sfida (solitaria) a Meloni

Il leader glissa sul Campo largo. «Il Pnrr? I soldi li abbiamo trovati noi» 
Antonio Masala
Storie di sport

Le medaglie di Udella Jr: «Pugilato? No, grazie Meglio il braccio di ferro»

A 18 anni Francesco ha già vinto tre ori nelle “prove di forza” 
Massimiliano Rais