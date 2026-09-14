Riapre il ponte per Feraxi: odissea finita 

Odissea finita per i residenti della borgata di Feraxi, per i turisti che amano quelle spiagge, per le imprese e le attività commerciali. Da sabato il ponte sul Corr’e Pruna che da Muravera conduce, appunto, a Feraxi, è aperto al traffico senza limitazioni (se non quelle della carreggiata, si procede a senso unico alternato).

La svolta

Proprio sabato, al termine dei lavori di rifacimento del ponte, è stato infatti eseguito il collaudo statico. Nei giorni precedenti la ditta incaricata ha asfaltato il piano stradale. Mancano ancora i guardrail e i cordoli in cemento lungo i fianchi e per questo ci sono ancora delle transenne «ma possiamo dire – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Valerio Boi – che finalmente siamo arrivati alla fine. Gli ultimi accorgimenti da parte della ditta sono in programma la prossima settimana dopodiché il ponte ritornerà percorribile in totale sicurezza». Boi ringrazia «i residenti, i turisti e gli imprenditori della borgata per la pazienza avuta in questi lunghi mesi. Purtroppo talvolta quando si ha a che fare con i lavori pubblici i tempi si dilatano».

Il ponte era stato chiuso a marzo per urgenti lavori di ristrutturazione da un milione di euro che sarebbero dovuti partire lo scorso inverno e che – soprattutto – si sarebbero dovuti concludere prima dell’estate. Ed invece ecco un ritardo dopo l’altro e una stagione, per chi lavora a Feraxi, da dimenticare. Solo il 13 agosto, grazie anche ai continui solleciti dell’amministrazione comunale, il ponte è stato riaperto in via provvisoria (con una portata limitata).

Gli operatori

«Da quel momento – dice William Murgia, al lavoro in un’area parcheggi di fronte alla spiaggione – ho iniziato di nuovo a lavorare recuperando le perdite di giugno e luglio. E ancora oggi le auto in sosta sono numerose». Stagione però che, come spiega il presidente della cooperativa pescatori di Feraxi, Tito Cuccu, è impossibile da recuperare. «Subito dopo Ferragosto – precisa – abbiamo registrato un incremento delle prenotazioni al nostro ittiturismo, nei due mesi precedenti però il calo era stato del 40%. Bene però che questa odissea sia finalmente arrivata alla conclusione».

Tra le priorità della nuova amministrazione guidata dalla sindaca Francesca Mattana c’è ora il completamento della Feraxi-Capo Ferrato. I soldi sono arrivati direttamente dalla Regione. Adesso le ultime valutazioni per poi affidare i lavori e asfaltare (almeno in parte) un anello di congiunzione fondamentale tra Muravera, Feraxi, Capo Ferrato e Costa Rei.

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