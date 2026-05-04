Rianimazione pediatrica, corsi a Roma 

Medici e infermieri del Brotzu in partenza direzione ospedale Bambino Gesù di Roma. L’occasione è data dall’avvio del programma di alta formazione in rianimazione pediatrica, che prevede un periodo di training di 3 mesi al termine del quale sarà rilasciata la relativa certificazione specialistica. Il primo gruppo di professionisti riguarda 4 medici rianimatori e altrettanti infermieri di terapia intensiva: in tutto saranno rispettivamente 13 anestesisti e 20 infermieri quelli formati, per un’iniziativa che rientra nel potenziamento della rete pediatrica regionale e che porterà all’attivazione (entro dicembre) della terapia intensiva pediatrica all’ospedale San Michele del Brotzu. Nel corso del programma, curato dai professionisti del Bambino Gesù, il personale sardo sarà formato nella gestione dell’emergenza-urgenza pediatrica e i formatori dell’ospedale di Roma faranno delle visite a Cagliari per affiancare il personale locale.

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