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07 settembre 2026 alle 00:35

Reti bianche contro il Coghinas, il Castelsardo vola agli ottavi 

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Castelsardo 0

Coghinas 0

Castelsardo (4-3-3) : Moroni, Tilocca, Manca, Jara, Mastino, G. Pinna, Serra (18’ st Cordoba), C. Piga, Chelo, Asara (23’ st Abozzi), Trenta (16’ st Gaspa). In panchina Piana, Nieddu, Ubertazzi, Spanu, Sini, Cassano. Allenatore Nativi.

Coghinas (4-3-3) : Carbonara, Ravot (1’ st Val), Sechi, Brizzi, F. Piga, S. Pinna, Dore, Scanu, Saba, Criado, Porru (1’ st Fiori, 40’ st Cascioni). In panchina Murru, Ruiu, Del Giudice, Bo, Demontis, Ledda. Allenatore Ciarolu.

Arbitro : Soro di Olbia.

Castelsardo. È un pareggio d’oro per il Castelsardo che grazie al gol di Mattia Asara nell’andata della sfida con il Coghinas passa il turno. Partita interessante tra due squadre che gli addetti ai lavori danno per sicure protagoniste nelle parti alte del girone B di Promozione, con un tocco del Bonorva vincente dello scorso anno vista la presenza di Chelo da una parte e di Saba sponda opposta. Proprio i due attaccanti suonano la carica, col Coghinas che preme di più ma va a sbattere su Moroni, che chiude la porta su Pinna, Scanu e Saba. Non sta a guardare la squadra di Nativi che replica con accelerazioni letali con Trenta e con Giovanni Pinna, ma anche in questo caso è il portiere Carbonara a dire di no ai tentativi di gol, fino al fischio finale dell’arbitro Soro che chiude una gara intensa, giocata a ritmi alti nonostante il caldo opprimente. Per il Castelsardo, oltre al nuovo appuntamento contro il Coghinas alla prima di campionato, la coppa regala la sfida contro l’Arzachena negli ottavi di ottobre.

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