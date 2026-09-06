“Regioni” Master, volano i quartetti 

Ci sono due migliori prestazioni italiane per rappresentative regionali, nella 4x100 e nella 4x400 maschili, nella Sardegna che conquista l'ottavo posto tra gli uomini e il decimo tra le donne (undicesimo nella combinata) al Trofeo per Regioni Master di atletica leggera disputato a Bolzano. Nella staffetta del miglio M45 medaglia di bronzo in 3'42”13 per Francescopaolo Cardia (Atl. Selargius), Davide Chelo (Dinamica Sardegna), Gianluca Derosas (Academy Olbia) e Cristiano Cuzzeri (Atl. Dolianova) mentre il quartetto veloce M45, composto da Giovanni Nappi (Atl. Leg. Porto Torres) e Michele Zucca (Cus Cagliari), ancora con Chelo e Cuzzeri, è stato quarto in 45”54. Nelle altre prove, sul podio Monica Dessi (Shardana), 29"59 nei 200, argento assoluta e prima tra le F60, e la staffetta 4x100 F45, con Sara Botto (Academy), Monica Dessi (Shardana), Francesca Flore (Academy) e Annalisa Carta (Shardana).

A Majano

Lancia il peso a 10,52 metri l'Under 16 Anna Amaze Ikhanoba (Sulcis Atl. Carbonia) e si aggiudica la quarta piazza al Trofeo internazionale Città di Majano per rappresentative provinciali. Per la rappresentativa del Sud Sardegna (diciassettesima su 22) discreti piazzamenti anche per Elisa Crivellaro (Mineraria Carbonia), 1,47 nel salto in alto, Michele Muru (Atl. Guspini), 1'40"93 nei 600 metri, e Roberta Fais (Atl. Iglesias), 23,66 metri nel lancio del disco.



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