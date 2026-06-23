VaiOnline
Borore.
24 giugno 2026 alle 00:57

Reato solo amministrativo, pena ridotta per Ghisu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Corte d’Appello di Cagliari ha riformato la sentenza del Tribunale di Oristano del “processo Hazard”, rideterminando la posizione del sindaco di Borore, Salvatore Ghisu, e assolvendo «perché il fatto non sussiste» gli altri imputati, Giuseppe Mura e Marco Contini. Per Ghisu, difeso da Gian Franco Siuni e Fabio Pili, la Corte, pena rideterminata in un anno e 6 mesi.

La sentenza del 2024, aveva dichiarato la falsità di tre deliberazioni della Giunta di Borore, condannando Ghisu a 4 anni e 3 mesi, Mura a 3 anni e 10 mesi e Contini a 3 anni e 6 mesi. Mura e Contini erano difesi da Piero Franceschi e Massimo Ledda. Soddisfatto Ghisu, «vengono riconosciute le ragioni che ho sempre sostenuto, rinunciando alla prescrizione, nel difendere il mio operato da sindaco. Per quanto riguarda un reato minore, di mero carattere amministrativo, che, peraltro, non inficia il mio impegno, mi riservo di valutare ricorso in Cassazione». Per la difesa di Mura, le contestazioni erano penalmente irrilevanti alla luce del principio del cosiddetto “falso innocuo”. Le delibere sarebbero state approvate in riunioni effettuate con numero legale e a votazione unanime, senza incidenza su validità, efficacia o contenuto sostanziale degli atti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Meteo.

Caldo, due morti in Sardegna

l Daga, Fresu, Sirigu
Caro carburante, quaranta milioni per il mondo della logistica e dell’agricoltura

Aeroporti, in Consiglio  alta tensione sulla fusione

Nella manovra trenta milioni per sostenere il progetto Il centrodestra: «Regalano gli scali alla speculazione» 
Roberto Murgia
Il caso.

Autoarticolati, è allarme: non si trovano i conducenti

Umberto Zedda RIPRODUZIONE RISERVATA
L’emergenza

Sbarchi dei migranti, Sulcis prima frontiera: «Non lasciateci soli»

L’appello dei sindaci che temono una nuova impennata degli arrivi 
Stefania Piredda
Anche i supporter più appassionati – dall’imprenditore al marittimo, dall’ingegnere all’avvocato – chiedono trasparenza

I tifosi dettano la linea:  «Basta meline politiche, fate lo stadio di Cagliari»

C’è chi entra nei dettagli tecnici: «Sicuri che l’hotel serva davvero?» 
Lorenzo Piras
Meteo

Caldo, dobbiamo soffrire ancora

Sollievo atteso solo dal 3 luglio. Ieri due turisti morti sulle spiagge sarde 
Enrico Fresu