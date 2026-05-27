Rds summer festival in luglio sbarca allo stadio Monteponi 

Iglesias si prepara a diventare uno dei centri della musica estiva italiana con l’arrivo dell’Rds Summer Festival 2026, in programma il 4 luglio presso lo Stadio Monteponi. L’annuncio ufficiale dei protagonisti, avvenuto lunedì scorso a Milano, in una conferenza stampa a cui hanno preso parte anche il sindaco di Iglesias Mauro Usai e l’assessore alla Cultura Carlotta Scema, conferma un cast di primo piano della musica italiana.

Sul palco si alterneranno direttamente dall’ultimo Sanremo Ermal Meta e Tommaso Paradiso, e poi Cioffi, Chiello, Fred De Palma, Luk3, il duo Merk & Kremont, Nico Santos, Mr.Rain, Sarah Toscano e Trigno. A condurre la serata di Iglesias saranno Rossella Brescia e Filippo Ferraro. Sul palco anche Anna Pettinelli e Leo Di Bello, insieme agli speaker di RdsNext, la social web radio dedicata alla Gen Z.

«Per Iglesias significa ottenere visibilità nazionale – ha commentato il primo cittadino -, ma anche valorizzare il nostro patrimonio culturale e paesaggistico, con una ricaduta economica importante per le attività commerciali e il tessuto produttivo locale». Sulla stessa linea l’assessora alla Cultura, Carlotta Scema, che ha evidenziato la portata dell’iniziativa: «Iglesias entra in un circuito nazionale, rafforzando la propria offerta turistica ed estiva. È un’opportunità che genera ricadute concrete per le attività produttive e che non si esaurirà nel giorno dell’evento». Anche l’amministratore delegato di RDS, Massimiliano Montefusco, ha commentato l’arrivo del festival a Iglesias: «Felici di accogliere nuove tappe come Iglesias, che per la prima volta ospiterà il festival in uno stadio».

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