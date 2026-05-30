Raimond ko, il campione è Cassano 

Gli sforzi della Raimond e il palazzetto stracolmo e caldissimo non sono bastati al sodalizio rossoblù: al termine di gara2 della finale scudetto della pallamano maschile, finita 22-27 (10-13 p.t.), il Cassano Magnano è uscito dal PalaSantoru con lo scudetto in tasca. La corazzata lombarda, dopo aver dominato nella stagione regolare (24 vittorie su 26), ha giocato semifinali e finali scudetto seguendo la medesima linea. La Raimond, 2ª in regular season, in gara1 della finale era stata battuta di misura (30-29) in Lombardia e ieri avrebbe dovuto vincere per trascinare gli avversari alla “bella”, ma non è riuscita a inceppare gli ingranaggi della macchina pressoché perfetta che è il Cassano. Il ds Andrea Giordo ha sportivamente riconosciuto la superiorità avversaria: «Purtroppo è un dispiacere, ma devo essere sincero, hanno dimostrato di essere più forti prima in campionato, arrivando primi, davanti a noi, con tanti punti di vantaggio, e poi in questa serie finale. Sono stati molto bravi anche a reggere l’impatto con un palazzetto pieno, sono rimasti in partita senza mai scomporsi e sono andati avanti nel momento opportuno. Poco da recriminare: penso che nello sport occorra anche saper ammettere quando l’avversario è superiore, merito a loro». (v. ch.)

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