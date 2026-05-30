VaiOnline
Pallamano
31 maggio 2026 alle 00:27

Raimond ko, il campione è Cassano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gli sforzi della Raimond e il palazzetto stracolmo e caldissimo non sono bastati al sodalizio rossoblù: al termine di gara2 della finale scudetto della pallamano maschile, finita 22-27 (10-13 p.t.), il Cassano Magnano è uscito dal PalaSantoru con lo scudetto in tasca. La corazzata lombarda, dopo aver dominato nella stagione regolare (24 vittorie su 26), ha giocato semifinali e finali scudetto seguendo la medesima linea. La Raimond, 2ª in regular season, in gara1 della finale era stata battuta di misura (30-29) in Lombardia e ieri avrebbe dovuto vincere per trascinare gli avversari alla “bella”, ma non è riuscita a inceppare gli ingranaggi della macchina pressoché perfetta che è il Cassano. Il ds Andrea Giordo ha sportivamente riconosciuto la superiorità avversaria: «Purtroppo è un dispiacere, ma devo essere sincero, hanno dimostrato di essere più forti prima in campionato, arrivando primi, davanti a noi, con tanti punti di vantaggio, e poi in questa serie finale. Sono stati molto bravi anche a reggere l’impatto con un palazzetto pieno, sono rimasti in partita senza mai scomporsi e sono andati avanti nel momento opportuno. Poco da recriminare: penso che nello sport occorra anche saper ammettere quando l’avversario è superiore, merito a loro». (v. ch.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Una parte del Consiglio insiste per stanziare i fondi e abbattere l’imposta nei mesi invernali

Caso Ryanair, è scontro politico Sul taglio delle tasse deciderà l’Aula

Pittalis (FI): lo stop di Todde danneggia tutta l’Isola Agus (Progressisti): alla Regione richieste irragionevoli  
Roberto Murgia
L’intervista

«Cos’è l’eleganza? La dignità dei miei nonni»

Vita da supermanager: dalla pubblicità alla Fiat, dall’editoria alla moda. «La fortuna di avere capi che ti stimano» 
Lorenzo Paolini
Mobilità

Sulle strade dell’Isola 110 morti all’anno: dato peggiore d’Italia

Mentre l’Ue chiede di ridurre le vittime in Sardegna numeri sempre più gravi 
Umberto Zedda
Falconi (Anci): piena disponibilità, il problema non è dare ospitalità ma trovare chi voglia trasferirsi nei nostri paesi

Todde ai sindaci: trovate alloggi per i medici

Lettera-appello della presidente ai Comuni in vista dell’apertura delle case di comunità 
Cristina Cossu
Amministrative 2026

Elmas al voto anticipato Fois contro Orrù, resa dei conti a sinistra

L’ex sindaca cerca la riconferma  contro il medico sostenuto anche dal Pd 
Sara Saiu
La visita

Conte lancia la sfida (solitaria) a Meloni

Il leader glissa sul Campo largo. «Il Pnrr? I soldi li abbiamo trovati noi» 
Antonio Masala
Storie di sport

Le medaglie di Udella Jr: «Pugilato? No, grazie Meglio il braccio di ferro»

A 18 anni Francesco ha già vinto tre ori nelle “prove di forza” 
Massimiliano Rais