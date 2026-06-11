Ragazzo cade dalla bici per colpa di una buca e finisce in ospedale 

Una buca, un’imperfezione sull’asfalto non segnalata e una caduta che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. È accaduto nel pomeriggio di ieri in via Senatore Monni, a Nuoro, nella discesa che passa sotto il cavalcavia di via Segni. Un ragazzo di 14 anni stava percorrendo la strada in sella alla sua mountain bike insieme a un gruppo di amici quando, improvvisamente, avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di una sconnessione del manto stradale. Il manubrio si è girato bruscamente e il giovane è stato sbalzato in avanti, finendo violentemente con la testa sull’asfalto. A evitare conseguenze drammatiche è stato il casco protettivo che il ragazzo indossava correttamente.

L’impatto è stato talmente forte da provocare una vistosa frattura nella parte posteriore del caschetto. Dopo la caduta il 14enne è riuscito a rialzarsi autonomamente, ma appariva confuso e disorientato. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto il 118, che ha prestato le prime cure al giovane e ne hanno disposto il trasferimento in ospedale per tutti gli accertamenti del caso: il ragazzo è stato sottoposto a una tac. Presenti anche gli agenti della polizia municipale.

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